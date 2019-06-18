США отправят на Ближний Восток тысячу военных

Пентагон планирует усилить свою военную группировку на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты Америки отправляют на Ближний Восток 1 000 военнослужащих.

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахан подписал соответствующее распоряжение, пишет Голос Америки.

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу Ирана, который Вашингтон обвиняет в нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщило, что Пентагон планирует усилить свою военную группировку в регионе.

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"Они не стали рассказывать о том, сколько войск будет развернуто, и о сроках их развертывания", - пишет издание.

Напомним, 24 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят на Ближний Восток 1,5 тысячи военных.

О том, что администрация Трампа может отправить на Ближний Восток новых военных, Reuters и Associated Press писали со ссылкой на источники 23 мая. При этом, собеседники AP утверждали, что речь идет о 10 тыс. военнослужащих.

Позже исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что власти изучают возможность отправки дополнительных войск. Он опроверг данные о 10 тысячах солдат, но не назвал число военных, которых отправят на Ближний Восток.