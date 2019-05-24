США отправят на Ближний Восток 1,5 тысячи военных - Трамп

Ранее СМИ писали о том, что администрация Трампа может отправить на Ближний Восток новых военных.

Президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят на Ближний Восток 1,5 тысячи военных.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, увеличение числа военных на Ближнем Востоке позволит защитить уже находящихся в регионе военных, добавил Трамп.

"Мы хотим получить защиту", - сказал президент США, пишет The Hill.

О том, что администрация Трампа может отправить на Ближний Восток новых военных, Reuters и Associated Press писали со ссылкой на источники 23 мая. При этом, собеседники AP утверждали, что речь идет о 10 тыс. военнослужащих.

Позже исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что власти изучают возможность отправки дополнительных войск. Он опроверг данные о 10 тыс. солдат, но не назвал число военных, которых отправят на Ближний Восток.

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В 2018 году США вышли из ядерного соглашения с Ираном и ввели против Тегерана санкции. Спустя год Иран отказался выполнить ряд обязательств по ядерной сделке. Источник агентства ISNA говорил, что власти готовятся возобновить обогащение урана и производство тяжелой воды.

США в мае уже отправили на Ближний Восток авианосец "Авраам Линкольн", а также дополнительную группу бомбардировщиков из-за "серьезной угрозы" со стороны иранской армии. Источники Reuters также заявили о планах Вашингтона направить в регион дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Командующий ВКС иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, комментируя переброску авианосца, заявил, что Иран "ударит в голову" США, если "американцы сделают ход".

Трамп же говорил, что готов к переговорам с Ираном, если Тегеран пойдет на диалог. В случае же агрессии со стороны Исламской Республики, американская сторона ответит с "великой силой", добавил он.