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США отправят на Ближний Восток 1,5 тысячи военных - Трамп

22:35, 24 мая 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, увеличение числа военных на Ближнем Востоке позволит защитить уже находящихся в регионе военных, добавил Трамп.

"Мы хотим получить защиту", - сказал президент США, пишет The Hill.

О том, что администрация Трампа может отправить на Ближний Восток новых военных, Reuters и Associated Press писали со ссылкой на источники 23 мая. При этом, собеседники AP утверждали, что речь идет о 10 тыс. военнослужащих.

Позже исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что власти изучают возможность отправки дополнительных войск. Он опроверг данные о 10 тыс. солдат, но не назвал число военных, которых отправят на Ближний Восток.

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В 2018 году США вышли из ядерного соглашения с Ираном и ввели против Тегерана санкции. Спустя год Иран отказался выполнить ряд обязательств по ядерной сделке. Источник агентства ISNA говорил, что власти готовятся возобновить обогащение урана и производство тяжелой воды.

США в мае уже отправили на Ближний Восток авианосец "Авраам Линкольн", а также дополнительную группу бомбардировщиков из-за "серьезной угрозы" со стороны иранской армии. Источники Reuters также заявили о планах Вашингтона направить в регион дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Командующий ВКС иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, комментируя переброску авианосца, заявил, что Иран "ударит в голову" США, если "американцы сделают ход".

Трамп же говорил, что готов к переговорам с Ираном, если Тегеран пойдет на диалог. В случае же агрессии со стороны Исламской Республики, американская сторона ответит с "великой силой", добавил он.

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Теги: #США#Ближний Восток#Дональд Трамп