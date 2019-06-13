Авария на Дунае: под Будапештом нашли тело еще одного корейского туриста

Тело, принадлежащее южнокорейскому туристу, обнаружили в 110 км от места трагедии.

Найдено тело 60-летнего мужчины, погибшего при столкновении круизного судна Viking Sigyn с туристическим катером Hableány на реке Дунай в Будапеште.

Об этом 13 июня сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Тело, принадлежащее южнокорейскому туристу, обнаружили в 110 км от места трагедии.

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Таким образом, общее количество жертв крушения катера возросло до 25: 23 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, граждане Венгрии. Еще трое туристов по-прежнему считаются пропавшими без вести.

29 мая возле моста Маргит в Будапеште теплоход Viking Sigyn протаранил прогулочное судно Hableány, которое затонуло. На борту Hableány находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Живыми из воды достали семерых человек.

Тело одной из жертв нашли в 29 км ниже по течению от места столкновения. 11 июня южнокорейские и венгерские спасатели подняли со дна Дуная судно Hableány.