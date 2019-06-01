Авария катера на Дунае: суд арестовал капитана-украинца

64-летний украинец из Одессы будет находиться месяц под арестом.

Суд в столице Венгрии Будапеште постановил взять под арест гражданина Украины, капитана круизного судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае, в результате чего погибли как минимум семь пассажиров катера.

Как сообщает Радио Свобода, по решению суда, 64-летний капитан, которого называют как Юрий Ц., из Одессы, взят под арест сроком на один месяц.

По словам его адвоката, суд также установил возможность выйти на свободу под залог, но прокуратура сразу обжаловала этот пункт, поэтому капитан остается под стражей.

Агентство «Франс-пресс» со ссылкой на представителя суда сообщает, что 1 июня капитану предъявили обвинение.

Капитан, которого задержали 30 мая, на следующий день после аварии, сначала для допроса по делу «создания угрозы водному движению, повлекшему многочисленные смерти», отрицает какую-либо вину.

В настоящее время еще не ясно, что стало причиной аварии, в ходе которой 135-метровое судно под командованием капитана-украинца столкнулось со значительно меньшим катером, который затонул. Компания-владелец судна, которым командовал украинец, Viking Cruises из Швейцарии, заявила, что сотрудничает со следствием.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая в Будапеште на реке Дунай произошло столкновение прогулочного катера с круизным лайнером. В результате столкновения катер перевернулся и затонул. На его борту находились 35 человек: 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа из Венгрии. В результате аварии семь туристов погибли. Спасатели и волонтеры уже третьи сутки ведут поиски 21 человек. Причины катастрофы выясняются.

30 мая венгерская полиция задержала капитана круизного лайнера - 64-летнего украинца.