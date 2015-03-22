В Марокко раскрыли сеть боевиков, связанных с "Исламским государством"
20:43, 22 марта 2015Мир
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Cпецслужбы Марокко раскрыли сеть боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство".
REUTERS
Об этом заявили местные власти, передает Би-би-си. Сообщается, что боевики планировали атаки в девяти городах, в том числе в Агадире, Танжере и Марракеше.
Читайте также"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в ТунисеВ Агадире полиции удалось конфисковать огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов.
По официальным данным, от полутора до двух тысяч марокканцев отправились воевать на стороне джихадистов в Ирак, Сирию и Ливию.
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