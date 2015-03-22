В Марокко раскрыли сеть боевиков, связанных с "Исламским государством"

Об этом заявили местные власти, передает Би-би-си. Сообщается, что боевики планировали атаки в девяти городах, в том числе в Агадире, Танжере и Марракеше.

Читайте также"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в ТунисеВ Агадире полиции удалось конфисковать огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов.

По официальным данным, от полутора до двух тысяч марокканцев отправились воевать на стороне джихадистов в Ирак, Сирию и Ливию.