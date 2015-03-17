Ирак призвал США и Европу усилить борьбу с "Исламским государством"
20:58, 17 марта 2015Мир
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Вице-президент Ирака Айяд Аллауи призвал США и другие западные страны усилить борьбу с боевиками из группировки "Исламское государство".
REUTERS
В интервью Би-би-си Айяд Аллауи заявил, что страны, участвовавшие в военной операции против Саддама Хусейна, несут моральную ответственность перед Ираком и, следовательно, должны помочь в противостоянии исламистам.
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Он предупредил, что без поддержки Запада в Ираке усилится влияние Ирана. Айяд Аллауи также высказал опасения относительно некоторых шиитов, воюющих на стороне правительства против "Исламского государства", которые усиливают религиозный раскол в стране, нападая на суннитов из мести.
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