В Оманском заливе совершено нападение на два танкера
В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях.
Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение, пишет Би-Би-Си.
Речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" (Front Altair) и "Кокука Карейджес" (Kokuka Courageous). Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.
"Кокука Карейджес" шел в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).
Нефтяной танкер, который шел из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.
"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.
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ВМС США заявляют, что они расследуют сообщения о предполагаемом взрыве и пожаре по крайней мере на одном судне.
Члены экипажа (21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир") были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.
Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.
Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего "Фронт Альтаир", сказал, что существует подозрение по поводу возможности повреждения этого танкера торпедой, хотя официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.
Представитель компании Frontline Джон Фредриксен сообщил в интервью крупнейшему норвежскому таблоиду VGБ, что на борту судна не было граждан Норвегии, а экипаж состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.
Нефть подскочила в цене после сообщений о повреждении двух танкеров в Оманском заливе. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.07 по киевскому времени подорожали на 1,8 доллара (3%) - до 61,77 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что 12 мая этого года было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стоит неназванная "государственная структура".
Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.
Эмираты не уточнили, кто именно, по их мнению, организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.
США обвиняют в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.
Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра - возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ назвали этот инцидент саботажем.