В Оманском заливе совершено нападение на два танкера

Члены экипажа были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.

В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях.

Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение, пишет Би-Би-Си.

Речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" (Front Altair) и "Кокука Карейджес" (Kokuka Courageous). Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.

"Кокука Карейджес" шел в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).

Нефтяной танкер, который шел из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.

"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.

Читайте такжеWashington Post: США и Иран оказались за шаг от войны

ВМС США заявляют, что они расследуют сообщения о предполагаемом взрыве и пожаре по крайней мере на одном судне.

Члены экипажа (21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир") были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.

Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего "Фронт Альтаир", сказал, что существует подозрение по поводу возможности повреждения этого танкера торпедой, хотя официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.

Представитель компании Frontline Джон Фредриксен сообщил в интервью крупнейшему норвежскому таблоиду VGБ, что на борту судна не было граждан Норвегии, а экипаж состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.

Нефть подскочила в цене после сообщений о повреждении двух танкеров в Оманском заливе. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.07 по киевскому времени подорожали на 1,8 доллара (3%) - до 61,77 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что 12 мая этого года было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стоит неназванная "государственная структура".

Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.

Эмираты не уточнили, кто именно, по их мнению, организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.

США обвиняют в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.

Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра - возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ назвали этот инцидент саботажем.