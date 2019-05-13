ОАЭ заявили о "саботаже" на четырех кораблях в Оманском заливе

О причинах или возможных организаторах саботажа ничего не сказано.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что четыре коммерческих суда стали целями «операций саботажа» возле Персидского залива, вблизи территориальных вод страны.

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Как заявило Министерство иностранных дел ОАЭ, этот инцидент на восток от порта Фуджейра в Оманском заливе, соединяющем Персидский залив с Аравийским морем, – «опасное событие», передает радио Свобода.

Согласно заявлению, раненых или погибших нет. О причинах или возможных организаторах саботажа ничего не сказано.

После этого Саудовская Аравия заявила об «акте сабожата» на двух ее нефтяных танкерах у побережья ОАЭ. Саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих сообщил, что одно из судов шло на загрузку саудовской нефтью.

Министр добавил, что инцидент, который произошел 12 мая, не привел к жертвам или утечке топлива, но нанес значительный ущерб устройствам двух судов.

Ранее 12 мая эмират Фуджейра, который входит в состав ОАЭ, отрицал сообщения средств информации, которые заявляли, что в самом одноименном порту произошли взрывы.

Сообщение поступило во время усиления напряженности в отношениях между Ираном и США вокруг Персидского залива. США ранее на этой неделе объявили, что направляют в Персидский залив свою авианесущую боевую группу флота и бомбардировщики.

Персидский залив является важным коридором транспортировки нефти и газа. Шаг США имеет целью противостоять, как заявляли чиновники, «четким признакам» угрозы со стороны Ирана интересам Вашингтона и его союзников в регионе.