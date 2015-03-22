США выводят из Йемена своих военных - СМИ

На фоне резкого ухудшения обстановки в Йемене США выводят из страны последних остававшихся там 100 военнослужащих сил специального назначения.

Как пишет DW, эвакуация проводится в целях безопасности, сообщил американский телеканал CNN в субботу, 21 марта.

Военные, находившиеся на авиабазе Аль-Анад на юге Йемена, покинули страну вечером 20 марта, передает агентство dpa со ссылкой на источник в йеменской армии. Согласно информации источника, из страны выводят также членов местных антитеррористических подразделений, обученных американскими военнослужащими.

Нестабильная обстановка в Йемене сохраняется уже несколько месяцев. В конце января повстанцы из шиитского движения хути захватили президентский дворец в столице страны Сане, добились роспуска парламента, а также поместили президента Абда Раббу Мансура Хади под домашний арест, вынудив его подать в отставку. Хади удалось бежать в город Аден на юге Йемена, откуда он отозвал свое заявление об отставке и объявил город новой столицей страны.

Читайте такжеЧисло жертв терактов в Йемене достигло 150 человекВ пятницу, 20 марта, в Сане было совершено несколько терактов, унесших жизни более 130 человек. В тот же день в ходе боев между правительственными силами и боевиками террористической организации "Аль-Каида" на юге страны были убиты по меньшей мере 30 человек.

Йемен считается одним из самых тесных партнеров США в регионе.