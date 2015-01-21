В Йемене боевики захватили президентский дворец

По словам очевидцев, боевики ворвались в здание после непродолжительного столкновения с охраной дворца, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что президента страны Абда Раббо Мансура в этот момент не было в резиденции.

Группа шиитских повстанцев-хуситов обстреляла в Сане колонну автомобилей, в одном из которых находился премьер-министр Йемена Халид Махфуза Бахах, он не пострадал.

Жертвами столкновений в Сане стали по меньшей мере два человека, 14 получили ранения. Министр информации Йемена Надия Аль-Саккаф заявила, что погиб один человек, трое получили ранения, сообщает РИА Новости.

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Также Надия аль-Саккаф назвала атаку на президентский дворец в Сане попыткой госпереворота

В Йемене продолжаются столкновения между хоуситами и военными. В результате боев в понедельник в Сане погибли девять человек, 67 получили ранения. 18 января боевики похитили главу президентской канцелярии.

Нападения были совершены хоуситами вопреки достигнутому накануне перемирию, согласно которому повстанцы и йеменские силовики договорились о прекращении огня.