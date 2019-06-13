Трамп собирается провести встречу с Путиным на саммите G20

Саммит "Большой двадцатки" состоится 28-29 июня в Осаке (Япония).

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится 28-29 июня в Осаке (Япония).

Об этом Трамп сказал в Белом Доме на совместной встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я буду встречаться с Путиным на G20. Я буду встречаться с главой КНР Си Цзиньпином на "Большой двадцатке". Я буду встречаться со многими лидерами на G20", - отметил Трамп.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2018 года Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине корабли и моряков, захваченные 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов. Помпео отметил, что, отменив запланированную на полях саммита G20 встречу с Путиным, Трамп хотел передать России недвусмысленное сообщение.