США и Британия закрывают посольства в Йемене
Государственный департамент США и британский Форин-офис объявили о закрытии посольств в Йемене.
"Из-за неопределенной ситуации с безопасностью в Йемене мы приостанавливаем деятельность нашего посольства. Сотрудники посольства будут вывезены из Саны", - говорится в сообщении Госдепартамента, передает Би-би-си.
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"Ситуация с безопасностью в Йемене в последние дни продолжила ухудшаться. К сожалению, сейчас мы полагаем, что наши сотрудники и служебные здания подвержены повышенному риску", - сообщили в министерстве иностранных дел Британии.
Вашингтон и Лондон также призвали своих граждан, которые живут в Йемене, немедленно покинуть страну.
Ранее йеменские шиитские повстанцы-хуситы объявили, что захватили власть в стране, распустив парламент и сформировав временный президентский совет для управления государством.
Президент Йемена Абдрабба Мансур Хади подал в отставку, после того как хуситы потребовали предоставить им посты в кабинете министров.