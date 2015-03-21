Бжезинский указывает на опасность российских ядерных угроз Западу



Об этом он сказал во время работы Брюссельского форума, комментируя информацию о размещении ядерного оружия в Крыму, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По мнению Бжезинского, "нет ничего, что может предотвратить размещение россиянами ядерного оружия в Крыму, если они этого хотят, также нет и законодательного запрета".

"Поэтому я думаю, что они это сделают. Но более того - в Крыму они или нет, ведь это не решает ничего с военной точки зрения. Что меня беспокоит больше, так это тот факт, что за последние несколько недель Путин и его режим целенаправленно указывали на ядерную угрозу, прямую или не прямую, Западу. Этого не было десятилетиями, и это опасно", - убежден он.

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Кроме того, политолог указал на важность того, чтобы "Россия не следовала политике подрыва возможностей для Украины на преобразование с помощью Запада в ответственную демократию".

"Легко через короткие военные конфронтации наложить такие высокие экономические потери на Украину, что ее усилия реформировать себя будут подорваны", - подчеркнул Бжезинский.