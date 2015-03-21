Бжезинский указывает на опасность российских ядерных угроз Западу
Известный американский политолог Збигнев Бжезинский говорит об опасности ядерных угроз, которые звучат со стороны России Западу.
Об этом он сказал во время работы Брюссельского форума, комментируя информацию о размещении ядерного оружия в Крыму, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
По мнению Бжезинского, "нет ничего, что может предотвратить размещение россиянами ядерного оружия в Крыму, если они этого хотят, также нет и законодательного запрета".
"Поэтому я думаю, что они это сделают. Но более того - в Крыму они или нет, ведь это не решает ничего с военной точки зрения. Что меня беспокоит больше, так это тот факт, что за последние несколько недель Путин и его режим целенаправленно указывали на ядерную угрозу, прямую или не прямую, Западу. Этого не было десятилетиями, и это опасно", - убежден он.
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Кроме того, политолог указал на важность того, чтобы "Россия не следовала политике подрыва возможностей для Украины на преобразование с помощью Запада в ответственную демократию".
"Легко через короткие военные конфронтации наложить такие высокие экономические потери на Украину, что ее усилия реформировать себя будут подорваны", - подчеркнул Бжезинский.