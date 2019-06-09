Выборы президента Казахстана: в ЦИК сообщили о 77-процентной явке избирателей

Участки в западной части Казахстана из-за разницы часовых поясов закрылись на час позже, чем участки в восточных, центральных и южных регионах.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, по состоянию на 20.00 по времени Нур-Султана избирательные бюллетени получили 77% от общего количества избирателей, включенных в списки.

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Как передает "Радио Азаттык", самая высокая явка зафиксирована в Алматинской области – 89%, самая низкая – в Алматы, 52,2%.

Наблюдающий за ходом голосования в Алматы известный бизнесмен Маргулан Сейсембай сообщил в Facebook, что ЦИК завышает цифры по проголосовавшим в Алматы. "Целый день, каждый час, ЦИК дает цифры проголосовавших по Алматы гораздо больше, чем во всех моих 5-ти чатах наблюдателей. Причем завышение на около 35-40%", - написал он.

Участки в западной части Казахстана из-за разницы часовых поясов закрылись на час позже, чем участки в восточных, центральных и южных регионах.

В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте сегодня прошли акции протеста, сотни людей, которые считают выборы нечестными, вышли на улицы, скандируя: "Казахстан!", "Бостандык!" ("Свобода!"), "Бойкот!".

По данным, озвученным первым вице-министром МВД РК Маратом Кожаевым, сегодня было задержано "около сотни человек".

Среди них были и журналисты, которых некоторое время продержали в полиции, затем освободили.

В то же время казахстанский правозащитник Ерлан Калиев, координатор группы по правовой помощи Казахстанского бюро по правам человека, сообщил в эфире AzatNews, что по имеющимся у него данным, только в Алматы число задержанных достигает 300.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, в Казахстане состоялись первые в новейшей истории страны внеочередные президентские выборы, в которых не участвует в качестве кандидата Нурсултан Назарбаев. 78-летний Назарбаев, бессменно правивший в течение почти 30 лет, в марте подал в отставку. Менее чем через три недели после сложения Назарбаевым полномочий вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев, экс-спикер сената парламента, назначил досрочные выборы.

В последние месяцы в Казахстане происходит всплеск протестов, звучат заявления о предрешенном характере шестых по счету выборов президента и отсутствии реальной конкуренции.

Предыдущие выборы проходили в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах, три из них были внеочередными. Западные наблюдатели ни разу не признавали президентские выборы в Казахстане свободными и справедливыми, соответствующими международным стандартам.