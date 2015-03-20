В Лондоне впервые представят экспонаты из закрытого Криминального музея Скотленд-Ярда

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Черный музей" расположен в штаб-квартире лондонской полиции и представляет собой один из самых известных, но при этом малопосещаемых выставочных комплексов мира. Там находятся подлинные вещдоки и документы, рассказывающие о наиболее резонансных преступлениях Великобритании с 1875 года, когда музей был основан. Тем не менее, несмотря на большой интерес к подобного рода экспонатам, увидеть их своими глазами обычному человеку прежде было почти невозможно.

И вот теперь городские власти наконец решили исправить это досадное упущение. Уже в октябре в Музее Лондона для всех желающих будет открыта выставка "Криминальный музей раскрывает свои секреты" (Crime Museum Uncovered). На ней будет представлено около 500 наиболее интересных предметов из собрания Скотленд-Ярда.

"Эти экспонаты являются молчаливыми свидетелями целой эпохи в криминальной истории Соединенного Королевства, - заявила куратор выставки Джеки Кили. - Каждому из представленных здесь предметов есть что рассказать посетителям, которые, я уверена, не уйдут разочарованными".

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В то же время, по словам куратора, экспозиция не будет посвящена "одним лишь преступникам". "Мы хотим рассказать нашим гостям очень человеческие истории: о детективах, расследовавших резонансные дела, о людях, ставших жертвами злоумышленников, а также о членах их семей", - добавила Кили.

Криминальный музей размещен в 101-й комнате штаб- квартиры Скотленд-Ярда на улице Виктория-стрит в самом центре Лондона, неподалеку от парка Сент-Джеймс. Согласно имеющейся информации, там находятся порядка 20 тыс экспонатов. В разные годы почетными гостями музея были писатель Артур Конан Дойл, иллюзионист Гарри Гудини, а также актеры Стэн Лорел и Оливер Харди.