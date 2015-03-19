Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских договоренностей - Туск

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по завершении первого дня работы саммита ЕС заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Мы обсудили Украину и Россию. Лидеры решили связать наш режим санкций с имплементацией Минских договоренностей. Европейский Совет решил, что продолжительность экономических санкций очень четко связана с полным выполнением Минских договоренностей, учитывая, что они действуют до конца 2015 года”, - сказал он.

Туск подчеркнул, что Европейская Рада готова принять дальнейшие решения, если это будет необходимо.

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Кроме того, по его словам, Совет отметил необходимость реагировать на русскую кампанию публичной дезинформации относительно конфликта в Украине. „Верховный представитель подготовит план по стратегической коммуникации до Европейского Совета, который пройдет в июне. ЕС готов поддерживать процесс прекращения огня и положительно реагировать на достигнутый прогресс. Мы будем продолжать поддерживать Украину в проведении внутренних реформ, в том числе и финансово”, - добавил он.

Туск еще раз подчеркнул, что намерения ЕС „очень четкие”. „Мы должны поддерживать наши санкции до полной имплементации Минских договоренностей”, - подчеркнул президент Евросовета.