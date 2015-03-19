Россия созывает Совбез ООН из-за невыполнения минских соглашений
22:27, 19 марта 2015Мир
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Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с невыполнением минских договоренностей
REUTERS
Об этом сообщает "Русская служба новостей" со ссылкой на пресс-секретаря российского представительства при ООН Алексея Зайцева.
Никаких других подробностей, в частности, какую сторону конфликта Россия обвиняет в срыве минских соглашений, не сообщается.
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По его словам, сейчас обсуждение идет в закрытом формате.
Как известно, штаб АТО регулярно рапортует о нарушениях минских договоренностей со стороны боевиков. Те, в свою очередь, обвиняют украинских военных.
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