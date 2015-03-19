Россия созывает Совбез ООН из-за невыполнения минских соглашений

Об этом сообщает "Русская служба новостей" со ссылкой на пресс-секретаря российского представительства при ООН Алексея Зайцева.

Никаких других подробностей, в частности, какую сторону конфликта Россия обвиняет в срыве минских соглашений, не сообщается.

Читайте такжеРФ отказалась участвовать в неформальной встрече Совбеза ООН по Крыму

По его словам, сейчас обсуждение идет в закрытом формате.

Как известно, штаб АТО регулярно рапортует о нарушениях минских договоренностей со стороны боевиков. Те, в свою очередь, обвиняют украинских военных.