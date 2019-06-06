Известный российский продюсер Бари Алибасов впал в кому – СМИ

На данный момент его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Известный российский продюсер Бари Алибасов впал в кому. Читайте такжеЗвезда мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" срочно госпитализирована Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стали осложнения тяжёлых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад. На данный момент его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что продюсер случайно выпил средство для прочистки труб. Шоумен подумал, что это сок. Врачи диагностировали музыкальному продюсеру Бари Алибасову четвертую степень ожога желудка.

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