Wall Street Journal: Европа боится, что Трамп «заплатит» Украиной за отступление России в Венесуэле

Некоторые последние шаги Кремля заставляют европейских дипломатов нервничать из-за того, чем может ответить Вашингтон.

«Почему он нас ненавидит»? – это вопрос, который американские внешнеполитические деятели часто слышат от европейских друзей и коллег, когда разговор доходит до вопроса Дональда Трампа. А это случается часто. Визит американского президента и Госсекретаря Майка Помпео в Европу на этой неделе представляется хорошей возможностью ответить на этот вопрос.

Новости кажутся не такими и плохими, пишет Wall Street Journal. Когда Трамп и члены его администрации говорят о Китае, они атакуют его за нарушение международной системы на пути к глобальной гегемонии. Но их понимание Европы отличается. Ее они считают смесью из нефункциональных политик, нереалистичных идей о политическом мире и плохо организованных институтах, которые закрепили континент на пути к упадку. Команда Трампа считает, что она совсем не пытается ослабить Европу. Она якобы спасает континент от самого себя.

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Критика Трампа в адрес Евросоюза состоит из пяти ключевых элементов. Во-первых, некоторые «новые националисты» убеждены, что международные структуры, такие как ЕС, гораздо слабее и менее эффективны, чем правительства национальных государств. И они убеждены, что развитие союза лишь ослабляет Запад как таковой. Зато сотрудничество между национальными государствами считается хорошим, поскольку страны имеют возможность достигать целей своими отдельными способами. Трамп, похоже, разделяет эту точку зрения.

Второе его беспокойство касается того, что Евросоюз сейчас «слишком немецкий». Как считают некоторые члены его команды, это означает, что континент слишком агрессивен в сфере монетарной и фискальной политики и слишком миролюбивый, когда речь идет об обороне. Первое якобы сдерживает экономический рост Европы, а второе ослабляет НАТО. Потому что Германия не выполняет свои обязательства относительно оборонных расходов.

Третье недовольство говорит, что ЕС «слишком либеральный» в американском понимании этого термина. Он слишком формальный относительно экономики и излишне прогрессивный в социальных вопросах. Американские консерваторы верят, что это подрывает экономическую динамику и рост Европы. А решение канцлера Германии Ангелы Меркель впустить больше миллиона мусульманских мигрантов в свою страну, по их мнению, было «трагической ошибкой».

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Четвертая проблема, с точки зрения Трампа и его окружения, в том, что ЕС пытается экспортировать свои взгляды на различные проблемы, такие как смертная казнь, климатические изменения, глобальное управление, гендерные отношения и тому подобное. Американские «джексоновские» популисты очень подозрительно относятся к любым формам глобального управления. На поверхности этого конфликта взглядов лежит отношение ЕС к ЛГБТ-сообществу, государственности Палестины и контролю углеродных выбросов в атмосферу.

И наконец Трампу не нравится ЕС из-за торговли, в которой ЕС – чемпион мира. Он убежден, что цель союза заключается в ограничении американской силы и сокращении американского влияния на торговые переговоры. Существует ли путь к взаимопониманию? Проблемы в сфере торговли, а также расходы Европы на НАТО могут быть решены через правильный компромисс. Но вопрос ценностей значительно острее. Пока «джексоновские» популисты будут иметь влияние на американскую политику, до тех пор Вашингтон будет сопротивляться европейским попыткам укрепить глобальное управление и распространить светские, прогрессивные ценности в мире.

Однако, в сфере ценностей не только такие силы в США борются против ЕС. Такие страны, как Китай, Нигерия, Россия, Индия, Япония, Турция и Бразилия тоже не очень заинтересованы в европейских ценностях.

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Лояльность Трампа к таким борцам с ЕС, как Найджел Фарадж в Великобритании или Виктор Орбан в Венгрии, вызвала тревогу. Но настоящая угроза в другом месте. Существует другой лидер, который ненавидит Евросоюз больше, чем даже сам Трамп – это Владимир Путин. Кошмарным сценарием для европейцев будет не встреча Трампа с Марин Ле Пен в Белом доме, а заключение крупной сделки с Путиным за спиной Европы.

«Существует несколько признаков того, что нечто подобное уже в работе. Путин недавно отказался продавать Ирану ракеты С-400. А Трамп написал в Twitter, что российские советники уехали из Венесуэлы, что указывает на дистанцирование Москвы от падшего режима Мадуро. Нервные европейские дипломаты будут пристально следить, не станут ли мягче санкции против России или позиции США по Украине», - говорится в статье.

Издание отмечает, что для Европы лучшим ответом было бы не ссориться с Трампом, а достичь большего успеха. Экономически динамичная Европа, которая тратит деньги на оборону и отстаивает свои стратегические интересы цивилизованным способом, будет заставлять себя уважать, даже если большой любви нет.