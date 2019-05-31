Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану ракеты С-400

Кремль не хочет, чтобы Тегеран укрепил свое влияние на Ближнем Востоке.

Россия отказала Ирану, который попросил продать ему российские системы ПВО С-400. В Москве сослались на то, что появление у иранской армии таких ракет может усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух неназванных людей, осведомленных о деталях переговоров между Москвой и Тегераном. Среди собеседников издания - один высокопоставленный российский чиновник.

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Министр иностранных дел Ирана побывал с визитом в Москве 7 мая. Но иранский запрос отклонил Владимир Путин лично. В МИД России не ответили на просьбу журналистов прокомментировать информацию. А связаться с иранской стороной не удалось. Продажа ракетных систем - это болезненная тема для Ближнего Востока. К примеру, Турция, которая решила купить российские С-400, встала перед угрозой введения санкций против нее со стороны США. Хотя обе страны союзники в рамках НАТО.

Российская реакция на запрос Ирана о продаже ракет С-400 отражает деликатный баланс сил в Персидском заливе, где продолжается противостояние между Тегераном с одной стороны и арабскими союзниками США с другой. Президент Дональд Трамп в этом месяце утвердил отправку войск США в регион после того, как его администрация обвинила Иран в нападении на нефтяные вышки Саудовской Аравии, а также на четыре корабля. Официально иранская сторона отрицает свою причастность.

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Россия и Иран на протяжении последних лет поддерживали тесную политическую и военную связь. Несмотря на это, были также признаки того, что Москва стремится постепенно сократить иранское влияние на Ближнем Востоке. Также она хочет сохранить хорошие отношения с другими игроками, в частности с Израилем и Саудовской Аравией.

"Любое реальное или мнимое укрепление Ирана может привести к эскалации. Если Россия действительно отказала Тегерану, это может означать, что она хочет сохранить рабочие отношения с Саудовской Аравией, Израилем, а также держать двери открытыми для переговоров с Трампом", - сказал изданию глава Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пушков.

"Если бы Россия решилась дать Ирану С-400, это был бы прямой вызов Саудовской Аравии и Израиля. А значит это противоречило бы российским интересам", - считает он.