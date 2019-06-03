Wall Street Journal: Россия лишила Венесуэлу ключевой оборонной поддержки

Москва, похоже, делает шаг назад в южноамериканской стране, к которой не осталось денег, чтобы платить.

Россия отозвала ключевых военных советников из Венесуэлы, унизив тем самым президента страны Николаса Мадуро. Ведь режим в Каракасе сильно зависит от экономической и политической поддержки Москвы в противостоянии давлению со стороны США.

Как сообщает Wall Street Journal, российский оборонный подрядчик «Ростэк» занимался тренировкой венесуэльских войск и давал советы относительно контрактов по закупки оружия. Теперь российская компания сократила свой персонал в Венесуэле до нескольких десятков человек. Хотя на пике сотрудничества между Москвой и Каракасом несколько лет назад их было около тысячи. Об этом изданию сообщил источник из Министерства обороны РФ.

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Постепенный выход, который ускорился в течение последних месяцев, происходит из-за отсутствия новых контрактов, а также признания того факта, что режиму Мадуро больше нечем платить «Ростэк» за услуги в рамках старых договоренностей. Россия была одним из крупнейших сторонников венесуэльского режима. Однако, отзыв специалистов «Ростэк» демонстрирует пределы российских возможностей в южноамериканской стране, которая переживает большие экономические трудности, вызванные частично санкциями США. Венесуэла была крупнейшим клиентом Кремля в Южной Америке.

Решение «Ростэк» вернуть домой постоянных и временных работников стало большим ударом для Мадуро, который часто указывал на поддержку России и Китая как на признак того, что глобальные силы хотят сохранить его правления вопреки давлению США. Российская военная поддержка играла центральную роль в сдерживании любого иностранного вторжения в Венесуэлу.

За годы правления Владимира Путина Россия превратила оборонный экспорт в инструмент внешней политики. Торговля оружием иногда проводится под наблюдением работников посольств, чтобы процесс способствовал также укреплению политических связей со странами в разных регионах: от Азии до Южной Америки. «Ростэк», которым руководит давний друг Путина Сергей Чемезов, потерпел финансовый удар от санкций США. Американское давление лишило его нескольких крупных контрактов.

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Человек, близкий к российскому правительству, сказала Wall Street Journal, что «Ростэк» ценила политическую пользу от поддержки режима Мадуро несмотря на венесуэльские финансовые трудности. Однако, российская компания все же изменила свое отношение к Каракасу.

«Они думают, что бой уже проигран», - сказал источник.

Издание также напоминает, как в марте заместитель начальника штаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров приземлился в Венесуэле на борту транспортного самолета вместе с 99 российскими военными специалистами. Они сопровождали Ан-124, который привез в Венесуэлу 35 тонн военного оборудования. Российские военные специалисты прибыли, чтобы заменить советников и техников «Ростэк», которые на то время уже сократили свою работу в Каракасе. Прибытие самолета с российскими солдатами в Венесуэлу усилило напряжение вокруг страны. Президент США Дональд Трамп призвал Россию «убираться» из Венесуэлы.

«Это была публичная демонстрация со стороны Минобороны. Потому что реальное сотрудничество «Ростэк» с Венесуэлой уже едва теплилось», - сказал неназванный собеседник издания.

Вместе с тем, несмотря на выход «Ростэк», Россия сохраняет военное присутствие в южноамериканской стране. По словам научного сотрудника Королевского объединенного института военных исследований Марка Галлеотти, Минобороны РФ и российские частные оборонные компании имеют на венесуэльской территории около 300 своих офицеров.