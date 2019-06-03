США выдвинули Евросоюзу ультиматум в вопросе обороны - СМИ

США заявили, что военные планы Евросоюза могут привести к тому, что оружейные индустрии двух сторон не смогут работать вместе.

Соединенные Штаты Америки поставили ультиматум Европейскому Союзу для того, чтобы он внес изменения в курс своей оборонной политики, которая должна быть тесно связана с интересами Вашингтона.

Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, США требуют, чтобы их компании имели право на участие в европейских проектах, связанных с вооружением. В свою очередь в Брюсселе остерегаются попадания «в ловушку американских нормативов по экспорту военного материала".

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Напряженность в этом вопросы уже якобы вышла на тот уровень, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила Евросоюз о риске остаться один на один перед угрозами со стороны России

Свою позицию США озвучили во время визита в Вашингтон представителей европейского комитета по политике и безопасности, которые прибыли для переговоров с чиновниками администрации Трампа. Встреча должна была сблизить позиции по вопросу нормативов будущего европейского фонда обороны и проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнерства.

Также в Вашингтоне считают, что нормы Евросоюза слишком рестриктивные и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе.

В ходе встречи Евросоюзу был поставлен ультиматум, чтобы они изменили одобренные нормы. США заявили, что военные планы Евросоюза могут привести к тому, что оружейные индустрии двух сторон не смогут работать вместе.