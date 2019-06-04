"Верх абсурда": российская писательница рассказала, как ее задержали лишь за желтое пальто и голубой свитер

Это произошло в марте 2014 года.

Российская писательница Елизавета Александрова-Зорина рассказала, как в марте 2014 году была задержана на антивоенном митинге в России только за желтое пальто и голубой свитер.

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Об этом случае писательница упомянула в интервью «Обозревателю».

Она отметила, что принимает участие во всех крупных оппозиционных протестах против власти.

«Первый раз, когда я была задержана, когда меня привезли в отделение, это был день "референдума" в Крыму. Мы вышли с акцией против войны. Войны тогда на Донбассе еще не было, но на самом деле мы понимали, что если происходит "референдум", если происходит захват Крыма Россией, то война будет. Собственно, что потом и произошло. Это был антивоенный митинг, я пришла в желтом пальто, в голубом свитере, это не только национальные цвета Швеции, но еще и Украины», – отметила Зорина.

Ту ситуацию она называет «очень анекдотичным случаем». «...Ко мне подошел омоновец и сказал: "Вам нельзя здесь находиться". Я сказала: "Почему? Я снимаю, я буду описывать то, что происходит здесь и делать свою работу". "Вы в желтом пальто". Я говорю: "Ну и что, вы меня за пальто арестуете?". Тогда я распахнула пальто и сказала: "Ну, это вы мой голубой свитер еще не видели". Он сказал: "Теперь вас придется забрать"», – вспомнила писательница.

«Быть арестованной за желтое пальто и голубой свитер – это, конечно, верх абсурда, но очень иллюстрирует то, что сегодня происходит в России», – подчеркнула она.