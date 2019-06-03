В Армянске снова зафиксировали повышение кислотности в озере-накопителе - соцсети
В Крыму возможно повторение экологической катастрофы. В Армянске на севере оккупированного полуострова снова зафиксировали повышение кислотности.
Об этом сообщает крымский блогер RoksolanaToday&Крым. По ее словам местные "власти" о ситуации умалчивают.
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"В Армянске снова зафиксировали повышение кислотности на озере-накопителе. Местные "власти" молчат - ни слова о превышении ПДК. С представителями завода журналистам не удалось согласовать проведение интервью", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.
4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.
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10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух. Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.
Последствия экологической катастрофы наблюдались и на территории граничащей с Крымом Херсонской области.
Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.