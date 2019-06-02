Эсминец "Джон Маккейн" спрятали от Трампа во время его визита в Японию
Командование флота США подтвердило, что получило запрос увести из поля зрения корабль, названный в честь сенатора Джона Маккейна, во время визита президента Трампа в Японию на прошлой неделе.
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Пентагон не сообщил, от кого поступил запрос, передает Голос Америки.
Ранее издание Нью-Йорк Таймс сообщило, что эсминец «Джон Маккейн», который находился в порту Токио на ремонте, убрали подальше, чтобы он не попал на глаза президенту США, потому что это "может его расстроить".
Дональд Трамп, который имел сложные отношения с покойным Джоном Маккейном, заявил, что никогда бы такого не сделал, но считает, что его помощники имели положительные намерения.