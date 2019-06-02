цей матеріал доступний українською

Армия Израиля показала видео удара по Сирии

15:53, 02 июня 2019
Мир
36 0
Иллюстрация / REUTERS

Соответствующая запись опубликована в Twitter израильской армии.

В подписи к видео говорится, что вчера вечером из Сирии были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории.

В ответ ЦАХАЛ нанес удар по нескольким позициям сирийских правительственных сил.

Сколько именно ракет израильская армия выпустила в сторону Сирии, не уточняется

Как сообщал УНИАН, силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, могли применить химическое оружие в ходе военной операции на северо-западе страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сирия#Израиль