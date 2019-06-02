Армия Израиля показала видео удара по Сирии

ЦАХАЛ нанес удар по нескольким позициям сирийских правительственных сил в ответ на обстрел из Сирии.

Армия обороны Израиля показала видео ответного ракетного удара по Сирии.

Соответствующая запись опубликована в Twitter израильской армии.

В подписи к видео говорится, что вчера вечером из Сирии были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории.

В ответ ЦАХАЛ нанес удар по нескольким позициям сирийских правительственных сил.

Сколько именно ракет израильская армия выпустила в сторону Сирии, не уточняется

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) June 2, 2019

Как сообщал УНИАН, силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, могли применить химическое оружие в ходе военной операции на северо-западе страны.