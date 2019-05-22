В США заявили о возможном применении химоружия режимом Асада в Сирии

Вашингтон собирает дополнительную информацию об инциденте.

Силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, могли применить химическое оружие в ходе военной операции на северо-западе страны.

Об этом Госдепартамент США заявил вечером во вторник, 21 мая, передает dw.com.

Читайте такжеForeign Policy: Асад начал жестокую биологическую войну в Сирии, которую никто не видит

Предполагаемая атака с использованием хлора утром 19 мая является частью "жестокой кампании режима", которая "нарушает режим прекращения огня, защищавший миллионы мирных жителей" в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства.

Вашингтон собирает дополнительную информацию об инциденте. Если силы Асада используют химоружие, "Соединенные Штаты и их союзники быстро отреагируют соответствующим образом", подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта этого года миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.