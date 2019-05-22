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В США заявили о возможном применении химоружия режимом Асада в Сирии

06:20, 22 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом Госдепартамент США заявил вечером во вторник, 21 мая, передает dw.com.

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Предполагаемая атака с использованием хлора утром 19 мая является частью "жестокой кампании режима", которая "нарушает режим прекращения огня, защищавший миллионы мирных жителей" в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства.

Вашингтон собирает дополнительную информацию об инциденте. Если силы Асада используют химоружие, "Соединенные Штаты и их союзники быстро отреагируют соответствующим образом", подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта этого года миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

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Теги: #США#Сирия#химоружие#режим асада#химоружие в Сирии