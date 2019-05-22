В США заявили о возможном применении химоружия режимом Асада в Сирии
Силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, могли применить химическое оружие в ходе военной операции на северо-западе страны.
Об этом Госдепартамент США заявил вечером во вторник, 21 мая, передает dw.com.
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Предполагаемая атака с использованием хлора утром 19 мая является частью "жестокой кампании режима", которая "нарушает режим прекращения огня, защищавший миллионы мирных жителей" в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства.
Вашингтон собирает дополнительную информацию об инциденте. Если силы Асада используют химоружие, "Соединенные Штаты и их союзники быстро отреагируют соответствующим образом", подчеркивается в документе.
Как сообщал УНИАН, 1 марта этого года миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.