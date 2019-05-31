Россия расширила санкции против Евросоюза

В МИД РФ отметили, что введенные санкции являются ответом на действия Евросоюза.

Россия ввела новые санкции против представителей стран-членов ЕС и евроинституций, запретив им въезд на территорию РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД, сообщает ТСН.

"Российская сторона приняла решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Основанием для такого решения стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников. РФ неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования инструмента односторонних санкций, что противоречит международному праву", - говорится в сообщении.

Как отмечается, количество фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.

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"Соответствующие ограничения введены в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", - добавили в министерстве, отметив, что открыто предупреждали о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия.

Сейчас МИД России направил в представительства Европейского союза в России ноту для информирования о решении.

Напомним, ранее Европейский Союз ввел санкции против восьми россиян из-за агрессивных действий РФ в ноябре 2018 в Керченском проливе.

Впоследствии Соединенные Штаты расширили антироссийский санкционный список, добавив в него шесть физических и восемь юридических лиц. Ограничения направлены против причастных к необоснованным нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины.

Впоследствии Канада ввела санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе. Под ограничения попали 114 россиян и 15 российских компаний.