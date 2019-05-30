Капитаном крейсера, который врезался в затонувший в Будапеште экскурсионный катер, оказался украинец - СМИ

Гражданина Украины допросили в полиции.

Капитаном крейсера Viking Sigyn, который врезался в затонувший в Будапеште на реке Дунай экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Об этом сообщает венгерское англоязычное издание Hungary Today.

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По данным издания, Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае, что привело к гибели минимум семи человек.

Тела семи жертв были найдены, два человека были идентифицированы, продолжаются поиски еще 21 пассажира. Семерых человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Инцидент произошел вечером 29 мая: венгерский экскурсионный катер "Русалка" столкнулся с большим крейсером Viking Sigyn, который принадлежит швейцарской компании. В момент столкновения на борту экскурсионной лодки находились 35 человек, из которых 22 женщины, 12 мужчин и ребенок.

В полиции сообщили, что допросили украинского капитана крейсера.

Другие подробности не сообщаются.