National Interest: НАТО без США будет трудно разбить армию России в Европе

Эксперты указали на ряд уникальных задач, которые европейцы просто не смогли бы выполнить своими силами.

Что произошло бы, если бы США вышли из НАТО? Международный институт стратегических исследований оценил несколько сценариев войны альянса включительно с Канадой против России, но без поддержки Америки.

Как пишет National Interest, по легенде одного из них российская армия в 2021 году оккупирует Литву и часть Польши по соседству с Калининградской областью. Учитывая, что у Варшавы и Вильнюса есть членство в НАТО, они обратятся к союзникам за помощью согласно статье 5 устава альянса. Атака против одного из членов должна рассматриваться как атака против всех. Поэтому союзники без США мобилизуют силы для того, чтобы заставить Россию убраться с оккупированных территорий.

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Однако, такая наступательная операция, по мнению экспертов, столкнулась бы с рядом серьезных проблем. Проще говоря, НАТО будет трудно собрать большую военную силу и адекватно ее поддерживать.

Сейчас у НАТО есть дивизия быстрого реагирования. Существуют также планы расширить ее до размеров корпуса. Однако, по мнению экспертов, обе эти структуры "не смогут эффективно накопить силы», которые были бы нужны для воплощения сценария ответа. К примеру, чтобы вступить в бой с российскими войсками, поддерживаемыми танками, наступательные силы НАТО должны будут состоять из механизированных бригад с современными танками и БМП. Чтобы победить россиян, союзникам нужно будет достичь пропорции сил два к одному. А значит понадобится четыре корпуса быстрого реагирования, а не один, как планируется.

Вместе с тем, в случае российского вторжения в одну из стран Балтии при отсутствии армии США и если допустить, что Польша уже понесла серьезные потери, «у остальных европейских членов НАТО вместе с Канадой будет только 20 бригад, которые отвечают необходимым критериям для боя».

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«Около трети от общего количества формирований снабжена легкими колесными бронемашинами. Учитывая это, в среднем 50% этих формирований будут пригодны для развертывания в пределах 90 дней. Общая сила, доступная НАТО, будет эквивалентом одного корпуса. Похожим образом, пока у союзников недостаточное количество современных систем артиллерии, в том числе дальнего радиуса действия. Значительное увеличение размеров обеих сил будет необходимо для адекватного соответствия требованиям, так же как и увеличение общей численности сил и улучшение вооружения действующих европейских бронетанковых бригад. Также понадобится существенное повышение уровня боевой готовности», - говорится в выводах Международного института стратегических исследований.

Наземным войскам потребуется прикрытие от атак российской авиации. Кроме того, у Москвы есть большой арсенал баллистических и крылатых ракет, которые могут ударить по базам ВВС НАТО, а также по цепи обеспечения.

«Ограниченное количество доступной ВВС и противоракетной обороны поможет эффективно покрыть только авиационные базы НАТО на передовой. Однако, ее не хватит для защиты наземного компонента как такового или для защиты критической военной инфраструктуры, в частности, полевых штаб-квартир и логистических центров», - считают эксперты.

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ВМС НАТО будет также трудно действовать в насыщенных ракетами регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей. Союзникам не хватает эффективных беспилотников и систем разведки. Кроме того, многие страны НАТО имеют в запасах патронов и боеприпасов лишь на несколько дней ведения войны. Особенно это касается арсеналов высокоточных бомб. Их альянсу не хватало во время ограниченного удара с воздуха по Ливии в 2011 году.

Вдобавок ко всему стоимость закупки необходимого оборудования и обеспечения необходимого количества персонала для победы над Россией в Балтии будет достигать 357 миллиардов долларов. Однако, незаменимость США для НАТО выходит за рамки чисто финансовых расчетов. Хотя если в некоторых сферах теоретически европейская часть альянса может перераспределить собственные ресурсы, в других им просто нужна помощь Америки.

«Некоторые возможности, которые сейчас обеспечивают США, такие как логистика и поддержка наземных войск, можно довольно просто и дешево заменить. Однако, другие задачи, которые выполняют США, почти уникальны. И будет чрезвычайно трудно заменить их европейскими усилиями», - считают эксперты.