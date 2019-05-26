В большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент

Избиратели в 21 стране Евросоюза избирают своих представителей в Европейский парламент. Первые результаты будут объявлены поздно вечером в воскресенье.

В Евросоюзе сегодня четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.

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Как сообщает DW, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза.

Выборы проходят в Германии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. Последними закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.

Первые результаты будут объявлены поздно вечером в воскресенье.