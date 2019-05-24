Президент ПАСЕ просит депутатов рассмотреть возможность возвращения России в Ассамблею

Возвращение России в ПАСЕ невозможно без внесения изменений в регламент Ассамблеи.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье просит депутатов на летней сессии рассмотреть возможность возвращения Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи.

Об этом Мори-Паскье заявила в Париже во время выступления на заседании Постоянного комитета ПАСЕ, говорится на сайте Ассамблеи.

В частности, она приветствовала принятые Комитетом министров в Хельсинки решения, в которых говорится, что все страны-члены Совета Европы должны иметь равные условия для участия в уставных органах организации.

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В этой связи Мори-Паскье пояснила, что для того, чтобы ввести в действие решение Комитета министров, Ассамблея все еще должна принять дальнейшие свои "определенные решения, и в частности о том, когда и при каких условиях национальные делегации могут быть представлены в Ассамблее с целью возможного рассмотрения полномочий делегации Боснии и Герцеговины и Российской Федерации во время летней сессии ".

"Мы должны вернуться к вопросу полномочий делегаций и прав членов, которые могут быть ограничены в случае, если их оспаривают", -подчеркнула Мори-Паскье.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Хельсинки министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран-членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах Организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации, делегация которой лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители - исключены из всех руководящих органов Ассамблеи.

В то же время, председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев заявил, что возвращение России в ПАСЕ невозможно без внесения изменений в регламент Ассамблеи. В частности, это может произойти после принятия соответствующих решений на регламентном комитете Ассамблеи 3 июня и голосования на летней сессии 25 июня. Украинская сторона настаивает, что возвращение РФ в сессионный зал ПАСЕ возможно лишь при условии выполнения резолюций Ассамблеи, которые были приняты в поддержку территориальной целостности Украины после оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе.

На апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.