МИД Британии отрицает скорую отставку Мэй

Мэй останется на своем посту по крайней мере до визита президента США в Великобританию.

Премьер-министр Тереза Мэй не уйдет в отставку в ближайшее время.

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Об этом говорится в заявления главы МИДа Великобритании Джереми Ханта, цитату которого приводит телеканал Sky News.

Она будет находиться на своем посту к моменту визита в Великобританию президента США Дональда Трампа 3 июня. «Тереза Мэй будет приветствовать его в качестве премьер-министра и это совершенно справедливо», - сказал Хант, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, британская газета The Times сообщила, что Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая. Одной из возможных причин такого решения могло стать нежелание правительства поддержать новый вариант сделки по «Брекситу», который она представила 21 мая. Этот документ предполагает, что правительство должно составить «страховочный план» по ирландской границе к декабрю 2020 года. Кроме того, парламентариев предполагается наделить правом провести голосование о необходимости нового референдума по «Брекситу».