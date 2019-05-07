Мэй на секретном заседании обсудила с министрами вариант второго референдума о Brexit

Заседание прошло накануне встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийное соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время секретного заседания обсудила возможные варианты проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Заседание прошло в преддверии встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийную сделку об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Во время совещания вырабатывались сценарии действий кабинета на тот случай, если правительство не сможет предотвратить голосование в Палате общин по повторному референдуму.

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Министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл заявил, что если консерваторы и лейбористы не договорятся и Палата общин не поддержит новый план Мэй, многие парламентарии будут настаивать на том, чтобы вынести вопрос о выходе из ЕС на повторное народное голосование.

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о "гибком" продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.