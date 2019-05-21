Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме относительно Brexit

Очередное голосование должно состояться в начале июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме относительно Brexit.

Как сообщает Радио Свобода, об этом Мэй сказала сегодня журналистам.

По словам премьера, ее правительство готово пойти на определенные уступки для достижения согласия относительно плана выхода Великобритании из Европейского Союза, одна из них - голосование о проведении второго референдума.

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Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановление относительно соглашения с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением, отметила Мэй.

Ранее Мэй объявила о новых предложениях к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила в свой план компромиссные с Лейбористской партией пункты, касающиеся временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.

Очередное голосование должно состояться в начале июня.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести в начале июня в Палате представителей голосование по договору с Евросоюзом о выходе страны из состава ЕС.