Gazeta Wyborcza: Президент Польши зря не поехал на инаугурацию Зеленского

Варшава может потерять связь с Киевом из-за того, что польский президент не воспользовался шансом продемонстрировать свою привязанность.

Если бы президент Польши Анджей Дуда решил приехать в Украину, это стало бы важным жестом в сторону нового украинского лидера Владимира Зеленского. Сам визит был бы доказательством дружбы. Но, к сожалению, Варшава упустила этот удобный шанс.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что на приглашение Зеленского в Киев прибыли президенты стран Балтии, Венгрии и Грузии. Не хватало только польского лидера Анджея Дуды. И это ошибка.

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Польско-украинские отношения уже три года переживают кризис. Политические лидеры, став заложниками националистов, не смогли преодолеть споров о трагической истории и начали их только подогревать. Варшава перестала быть адвокатом Киева в Евросоюзе. И от этого теряют обе стороны. Появление нового президента Украины могло бы стать новым началом в отношениях, но не обязательно.

Конечно, в соответствии с дипломатическим протоколом, Зеленский, будучи новоизбранным президентом, должен первым посетить Польшу. И с точки зрения традиций, присутствия главы польского МИД Яцека Чапутовича на инаугурации вполне достаточно. Но если бы президент Анджей Дуда решил приехать в Украину, жест в сторону нового украинского президента был бы сильнее.

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В дипломатии такие дела очень важные. Большое значение имеют личные отношения. Если президенты дружат, то и отношения между странами прекрасно развиваются. Визит Дуды был бы понят как сигнал дружбы. Плохо, что Варшава потеряла этот шанс.