Власти Венесуэлы за две недели продали золота из резервов на $570 миллионов – Bloomberg

Кто именно стал покупателем золота неизвестно.

За последние две недели Венесуэла продала золота из запасов Центрального банка на 570 млн долларов.

По данным источников, 10 мая банк продал около 9,7 тонны золота, через три – еще четыре тонны. Таким образом, золотовалютные резервы Венесуэлы сократились до 29-летнего минимума и составили 7,9 млрд долларов. Об этом пишет 112.Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства отмечают, что вырученные средства пойдут на импорт товаров через одно из зарубежных торговых представительств Венесуэлы.

Кто именно стал покупателем золота, не уточняется.

В Центральном банке Венесуэлы информацию о продаже резервов комментировать отказались.

Читайте такжеГуайдо хочет обратиться к военным США для свержения в Венесуэле режима Мадуро - СМИ

Президент страны Николас Мадуро продает золото частным компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, поскольку санкции Запада все больше отсекают финансовые возможности властей страны от мировой финансовой системы.

Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, но оппозиция бойкотировала выборы.

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В частности, 28 марта Европейский парламент одобрил резолюцию, которой полностью признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

Такие страны, как Россия, Китай и Куба, поддерживают действующего президента Мадуро.