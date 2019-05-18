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Канцлер Австрии заявил о досрочных парламентских выборах из-за скандального видео с россиянкой

22:29, 18 мая 2019
Мир
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Себастиан Курц / REUTERS

Канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) в субботу, 18 мая, предложил как можно быстрее провести в стране досрочные парламентские выборы из-за скандала вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе (Heinz-Christian Strache).

"Я предложил президенту республики назначить досрочные выборы - на ближайшую возможную дату", - заявил он. Об этом пишет DW.

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При этом он объявил о разрыве коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), членом которой является Штрахе. "Достаточно значит достаточно", - сказал Курц, перечислив предыдущие связанные с АПС скандалы. Штрахе подал в отставку ранее в тот же день.

Напомним, що17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.

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Теги: #выборы#Австрия