Греция пообещала платить долги

В то же время глава греческого правительства резко раскритиковал иностранных кредиторов, заявив, что они "путем шантажа заставили Афины проводить провальную программу жесткой экономии", сообщает российская служба ВВС.

С этим заявлением Ципрас выступил в Париже, где в четверг он объявил о заключении договора о партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Читайте такжеГреция требует от Германии немедленно вернуть долги Третьего рейха - СМИПо словам греческого премьера, это поможет Греции правильно проводить реформы.

Однако в ОЭСР говорят, что партнерство не является альтернативой согласованной с международными кредиторами программе спасения греческой экономики, и организация не предоставит обремененной долгами Греции финансовую помощь.