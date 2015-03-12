Песков уверяет, что у Путина насыщенный график встреч

Об этом в телеинтервью заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По его словам, не исключено, что ряд встреч состоится в ближайшие выходные.

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Напомним, ранее Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос журналиста о здоровье президента заверил, что россиянам "не нужно волноваться, все в порядке".

Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер. Так, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.

Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.

СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях делают фотожабы и упражняются в остроумии.

Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, аккаунт которого в Twitter взломали и запостили сообщения о смерти Путина.