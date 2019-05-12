В Северной Македонии уже через неделю после голосования прошла инаугурация нового президента

На церемонии вступления в должность главы государства были задействовали бывшие руководители страны, а также президенты Албании, Болгарии, Сербии и Косово.

В Республике Северная Македония состоялась церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровски.

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Об этом сообщает Кanal5.

Церемония вступления в должность главы государства состоялась в рамках 96-й парламентской сессии.

Она прошла в присутствии политиков, бывших президентов Георгия Иванова и Бранка Црвенковского, а также президентов Албании, Болгарии, Сербии и Косово, дипломатического корпуса в стране и министра иностранных дел Греции.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Центризбирком Республики Северная Македония объявил, что на выборах президента победил кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" Стево Пендаровски.

Он набрал 51,83% голосов избирателей, его соперник от оппозиционной правоконсервативной "ВМРО-ДПМНЕ" Гордана Силяновская-Давкова получила 44,57% голосов.

12 февраля 2019 года вступили в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию, изменении в Конституцию страны и закон о введении этих изменений.