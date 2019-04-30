Северная Македония станет 30-м членом Альянса.

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил Белый дом.

"Северная Македония является партнером США в области безопасности, а ее членство в НАТО будет выгодно стратегическим интересам США и НАТО", - говорится в заявлении Трампа.

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Напомним, после распада Югославии в 1990-х годах Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая Югославская Республика Македония. При этом в конституции страны было указано название "Республика Македония". Против этого выступала Греция, потому что в ее составе есть одноименный регион.

12 июня 2018 года главы правительств Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны. Соответствующее соглашение подписали премьер-министр Македонии Зоран Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас. На референдуме 30 сентября избиратели в Македонии большинством голосов поддержали план переименования страны. 13 февраля 2019 страна официально сменила название и стала Республикой Северная Македония. Исторический спор между Скопье и Афинами был главной преградой на пути Македонии к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

В феврале 2019 года страны НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии к Альянсу.

Северная Македония станет 30-м членом Альянса.