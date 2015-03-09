Назарбаев, Лукашенко и Путин 12-13 марта обсудят ситуацию в Украине

В Астане президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Беларуси Александр Лукашенко и РФ Владимир Путин намерены обсудить ситуацию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, с этой целью 12-13 марта президент РФ посетит Казахстан.

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«Стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества трёх стран, евразийских интеграционных процессов – с учётом влияния современных тенденций в мировой экономике. Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным вопросам, прежде всего ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

В рамках визита также запланирована двусторонняя встреча Путина с Назарбаевым.