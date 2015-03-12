Путин будет делать ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины - российский оппозиционер

Российский оппозиционный политик Владимир Милов считает, что президент РФ Владимир Путин будет делать ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины.

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

"Он будет делать ставку на внутреннюю дестабилизацию — социально-экономическую, политическую. Конечно же, они [российские власти] потирают руки от всех ваших экономических трудностей. Я думаю, что они будут делать многое для того, чтобы вам их добавить и через выкручивание рук по линии Газпрома, и через выкручивание рук по линии возвратов кредитов России", - отметил российский политик.

По его словам, РФ будет засылать своих эмиссаров, которые изнутри будут пытаться дестабилизировать социальную и политическую обстановку в Украине.

"В том числе его стратегия по территориям, контролируемым сепаратистами, состоит в том, чтобы создавать постоянный очаг напряженности, который отвлекал бы внимание, ресурсы, не давал бы возможности сделать какие-либо успешные реформы в целом в стране. Я думаю, что именно таковой будет его тактика", - заявил Милов.

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Оппозиционер отметил, что большинство россиян до сих пор не верят и не знают, что российские военные воюют на Донбассе.

"Они уверены, что это какие-то сепаратисты, добровольцы. Когда им начинаешь рассказывать, что это регулярные русские части, то они очень злятся, не верят. Это один из успехов путинской пропаганды", - добавил политик.

Полный текст интервью Владимира Милова читайте в выпуске журнала "Новое время" от 13 марта.