Глава МИД Британии: Путин угрожает безопасности Восточной Европы

"Действия президента Путина - незаконная аннексия Крыма и использование российских войск для дестабилизации востока Украины - основательно подрывают безопасность суверенных наций в Восточной Европе", - говорится в опубликованных во вторник выдержках из предстоящего выступления, передает Би-би-си.

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По мнению Филипа Хэммонда, Владимир Путин не намерен следовать принятым в международном сообщества правилам, цель которых поддержание мира, а напротив, стремится к их разрушению.

Ранее глава британского форин-офиса сказал, что признаков изменения политики Москвы по отношению к украинскому конфликту все еще нет.

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации в Украине возможно введение дополнительных санкций против России.