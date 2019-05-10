Business Insider: США, Россия и Китай начали бой за интересы в Венесуэле

Издание перечисляет, что каждый из внешних игроков может потерять в южноамериканской стране.

Внутренняя драма политики в Венесуэле и без того напряженная. Двое мужчин называют себя президентами. Но ни один из них не может выбить из седла другого даже во время худшего экономического кризиса в стране в современной истории.

Но есть еще целый ряд внешних игроков, заинтересованных в дальнейшей судьбе правительства страны с крупнейшими в мире запасами нефти, пишет Business Insider. Лишь в последние дни США и Россия обменялись грубыми словами о вмешательстве друг друга в дела Венесуэлы.

Москва поддерживает диктатора Николаса Мадуро в то время, как Вашингтон стал на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Последнего американское и другие демократические правительства признали временным президентом. Издание перечисляет четырех внешних игроков, которые вмешиваются в дела Венесуэлы, а также причины, почему они так делают.

Читайте такжеПротестующих в Венесуэле начали давит бронеавтомобилями (видео 18+)

Россия вложила миллиарды долларов в Венесуэлу и энергетические соглашения с ней. Кремль хочет или защитить эти активы, или использовать их для влияния на новое правительство, которое потенциально может прийти после свержения режима Мадуро. Но кроме этого Россия принципиально выступает против любого изменения режимов, которое поддерживают США. В Венесуэле она видит такой же шанс усугубить ситуацию, как и в Сирии, где Вашингтон не проявлял решительности. Россия отправила своих солдат в Венесуэлу. В конце концов, ей не обязательно, чтобы Мадуро остался на посту президента. Главное, чтобы Кремль имел решающее слово в том, что произойдет дальше.

Куба поддерживает режим в Каракасе, прежде всего, по идеологическим причинам, но не только. Есть и вполне прагматичные. Бесплатные поставки венесуэльской нефти остаются важными для поддержания жизнедеятельности кубинской экономики. За это Куба годами отправляла в Венесуэлу врачей, учителей и агентов разведки для поддержки социалистических приспешников в Каракасе. Если режим Мадуро упадет, поставки нефти прекратятся. И "остров свободы" тоже окажется в затруднительном положении.

Читайте такжеВенесуэла стала последней битвой между США и Россией - Politico

В США старая школа бойцов Холодной войны вроде советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона видят шанс свергнуть большую социалистическую силу и таким образом надавить на Кубу и Никарагуа. Последние очень зависят от венесуэльской нефти. Но есть и внутриполитическое измерение. Дональд Трамп хочет сохранить голоса консервативных кубинских и венесуэльских избирателей во Флориде. Этот штат может сыграть решающую роль в его переизбрании на второй срок в 2020 году.

Китай же в этой ситуации стремится сохранить свои деньги. Десятилетия назад Венесуэла была крупнейшим в Южной Америке получателем китайского финансирования и инвестиций. Но Пекин в последние годы прекратил вкладывать в Каракас, поскольку политические подходы Мадуро подорвали экономику и навредили добычи нефти, в которую китайское правительство больше всего инвестировало.

Пекин до сих пор поддерживает Мадуро в том, что называет незаконной попыткой Вашингтона свергнуть его режим. Но Китай также поддерживает отношения с Гуайдо, который просил китайскую сторону о поддержке. Китай хочет гарантий, что одолженные им деньги вернутся. Он хочет вести прагматичный бизнес с любым, кто возглавит Венесуэлу.