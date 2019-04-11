Пенс призвал ООН признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Хуан Гуайдо должен назначить своего представителя в ООН как легитимный руководитель Венесуэлы, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Организация Объединенных Наций должна признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом, выступая 10 апреля в Совете Безопасности ООН, заявил вице-президент США Майк Пенс. Заседание Совбеза транслировалось на YouTube-канале ООН.

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"Настало время, чтобы Организация Объединенных Наций признала временного президента Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Он должен назначить своего представителя в ООН", - сказал Пенс.

Обращаясь к постоянному представителю Венесуэлы в ООН Самуэлю Монкаде, американский вице-президент добавил: "При всем уважении, господин посол, вас здесь быть не должно. Вам следует вернуться в Венесуэлу и сообщить [президенту] Николасу Мадуро, что его время истекло".

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент объявил Мадуро узурпатором.

Как сообщал УНИАН, 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Мадуро. В этот день глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.