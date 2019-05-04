Авиация РФ и режима Асада продолжают массированные авиаудары в Сирии, среди погибших есть дети – наблюдатели

Жертвами бомбардировок стали шестеро гражданских, в том числе и двое детей.

Войска сирийского президента Башара Асада и его российские союзники не прекращают массированные бомбардировки в двух северосирийских провинциях Идлиб и Хама.

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Как сообщает Deutsche Welle, только в течение субботы, 4 мая, наблюдатели расположенного в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека насчитали не менее 110 ударов с воздуха в этих двух провинциях.

По данным Центра, жертвами бомбардировок стали шесть гражданских, в том числе двое детей. В целом с начала эскалации вооруженного противостояния между правительственными сирийскими войсками и оппозицией количество погибших во время авианалетов достигло 69 человек, сообщают наблюдатели.

Сообщается также о применении войсками Асада и россиянами около 50 бочковых бомб. Во время авианалетов их сбрасывали с вертолетов, отмечают активисты.

Сирийский центр наблюдения опирается на данные, полученные от собственной сети осведомителей.

Многодневные бомбардировки повредили и гражданские объекты, в том числе больницы и школы. По данным представителей ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от атак пострадали три больницы в провинциях Хама и Идлиб. Эти медицинские учреждения, обслуживающие в среднем до 11 тысяч пациентов ежемесячно, вынуждены прекратить работу из-за причиненных разрушений, передает агентство новостей dpa.