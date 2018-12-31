Россия нанесла авиаудар по жилым районам в Сирии

После авиаударов сирийские военные накрыли регион артиллерией.

Российские боевые самолеты нанесли воздушные удары по жилым районам в провинции Идлиб (Сирия).

Об этом пишет агентство Anadolu.

«Российские боевые самолеты нанесли удары по жилым районам и позициям оппозиции в северо-западной провинции Идлиб», - говорится в сообщении.

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Отмечается, авиаудары нанесли по селам Зуайнир и Маренд в районе Идлиба Джир аль-Шугур.

По данным оппозиционных источников, российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Сирии. После авиаударов сирийские военные накрыли регион артиллерией.

По словам представителей оппозиционной к правительству гражданской обороны, по меньшей мере один ребенок получил ранение во время атаки.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Трамп объявил о том, что начинает вывод американских войск из Сирии. По его словам, задача Вашингтона - победа над ИГ - выполнена.

Сразу после объявления Дональда Трампа было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней. Однако, как позже сообщили источники ABC News, процесс может затянуться на несколько месяцев.