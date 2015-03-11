Греция требует от Германии немедленно вернуть долги Третьего рейха - СМИ

Довольно необычное заявление сделал премьер-министр страны Алексис Ципрас, сообщает канал 24.

Риторика политика — крайне жесткая: Берлин должен вернуть все украденные нацистами во время Второй мировой войны драгоценности, компенсировать уничтоженную немцами инфраструктуру и вернуть так называемый оккупационный кредит.

В общем Ципрас насчитал 500 миллиардов евро убытков. Заявления политика, как уверяют политологи, более чем популистские. Мол, таким образом правительство Греции отреагировало на требования Берлина рассчитаться с долгами, которые Афины набрали в рамках финпомощи ЕС и МВФ.

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Именно поэтому заявления Ципраса — не более чем обычный популизм. Ведь между двумя странами действует договор, датированный еще 1960-м годом, согласно которому Афины отказались от каких-либо претензий к Берлину после выплаты репараций в 115 миллионов дойчмарок.